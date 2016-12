Twij Deuntjes Gala in de laatste doordeweekse Twij Deuntjes op Radio Noord

Verslag van het Twij Deuntjes Gala 2017 met Bert Hadders, Otto Groote, De Troebadoers, Van De Straat, Marlene Bakker, Wat Aans en Joost Belinfante

Maandag 26 december



Geen uitzending ivm Kerst



Dinsdag 27 december (h)



Arno van der Heyden & Trio Put - De Vief



De Bende van Baflo Bill - Oadrie verdorie



Lianne Abeln - Stroatgezichten



Bert Hadders & De Nozems - Boem, boem



Eddy Kamstra & Gré de Vink - Noar de kermis tou



Reinhard Mey - Sternblauern Trenchcoat



Harm Tabak - Nait de leste



Helmut Debus - Küss mi dat waart morgen



Hans van der Lijke - Jannes



Wannes van der Velde - Al koleh leh



De Troebadoers - Laidje van de Tumbleweeds



Harry Niehof - Laila



De Stroatklinkers - Nij Stoatenziel



Dougie Maclean - Farewell to Whisky



Woensdag 28 december



Compilatie uit het Twij Deuntjesgala van 14 december jl vanuit Dot in Groningen



Marlene Bakker - Golven



Troebadoers - Oh Julia



Wat Aans - Intro Mien Poedie/Nait soezen medley / Bingo



Joost Belinfante - De laatste trein



Bert Hadders - Mamme / Jogie



Otto Groote - Nordlandwind / Ik stah von fern



Van De Straat - Het Woord Van de Stroat



Marlene Bakker - Hai hai



Siri Karlsson - Enviksvalsen



Donderdag 29 december



Compilatie uit het Twij Deuntjesgala van 14 december jl vanuit Dot in Groningen



Van De Straat - Smoorverlaifd



Marlene Bakker & Edwin Jongedijk - Ofschaid



Otto Groote - Luu van de landstroat / Mohrhantje



Wat Aans - Uut Grunnen



Troebadoers - In de nacht / Penneerde Kippevleugels



Bert Hadders - Doen op de moan



Van De Straat - Paultje Young / Jentege Jannie



Troebadoers - Bonney



Vrijdag 30 december



Compilatie uit het Twij Deuntjesgala van 14 december jl vanuit Dot in Groningen



Bert Hadders - Beloofde laand / Vanoavend blifst bie mie



Troebadoers - Riekdom



Marlene Bakker - Kloarwakker



Joost Belinfante - Groningen



Marlene Bakker & Edwin Jongedijk - Ofschaaid



Van De Straat - Aaierbaal



Siri Karlsson - Järvövalsen

