Eerste Kamer stemt voor omkering bewijslast en nieuwe opkoopregeling

De omkering van de bewijslast gaat door. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel dinsdagavond aangenomen, en daarmee is de wet definitief. Daarnaast is het voorstel om de opkoopregeling een vervolg te geven unaniem aangenomen.

D66-Eerste Kamerlid Henk Pijlman uit Groningen deed dinsdag het voorstel om de opkoopregeling weer in het leven te roepen. Mensen die bijvoorbeeld via een echtscheiding hun woning niet verkocht krijgen, kunnen hun huis dan kwijt aan de NAM.Pijlman reageerde blij na afloop van het debat. 'Het was onrechtvaardig hoe die regeling werd uitgevoerd. Er waren veel meer mensen die mee wilden doen dan er geld was. Er moest geloot worden, toen ontstond er rechtsongelijkheid. Dus we hebben de minister opgeroepen hier een vervolg aan te geven, en daar kregen we brede steun voor', zegt Pijlman tegen RTV Noord.De Tweede Kamer moet er nu op toezien dat minister Kamp dit ook daadwerkelijk doet. 'Hij kan dit voorstel nog naast zich neerleggen, maar aangezien de hele Eerste Kamer achter dit voorstel gaat, zal hij dat niet zo snel doen', zegt Pijlman.Het wetsvoorstel voor de omkering van de bewijslast kwam al door de Tweede Kamer. Nu het door de Eerste Kamer is aangemomen, gaat het voorstel naar de Koning. Die moet er formeel een handtekening onder zetten. Pijlman verwacht dat dit binnen enkele weken gebeurt.Door de omkering van de bewijslast moet de NAM aantonen dat schade níet door aardbevingen komt. De meeste partijen stemden voor, maar hadden wel enkele kritische noten. Zo vreest het CDA voor meer rechtszaken. 'De vraag is of gedupeerden daar beter van worden, omdat de NAM alles uit de kast haalt om zich op juridisch gebied te verzetten.Volgens de SP moet de omkering van de bewijslast niet alleen voor het aardbevingsgebied gelden, ook ook voor problemen in andere delen van het land en immateriële schade (bijvoorbeeld psychische problemen).