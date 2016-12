Statushouders krijgen onderdak in leegstaande zusterflat Beatrixoord

Statushouders in de gemeente Haren worden ondergebracht in de leegstaande zusterflat van Beatrixoord. Het gaat om 23 statushouders. Daarmee kan de gemeente Haren aan de taakstelling voor statushouders voldoen.

Het aantal onder te brengen statushouders in Haren is daarmee namelijk gereduceerd tot nul. De zusterflat zou in de zomer van 2017 bewoonbaar moeten zijn.Het pand staat aan de Dilgtweg in Haren. Het gebouw is eigendom van revalidatiecentrum Beatrixoord, onderdeel van het UMCG.In totaal wil de gemeente 55 woonruimten realiseren in het gebouw. Naast de statushouders kunnen er ook studenten gaan wonen. Ook bedrijven kunnen zich gaan vestigen in de voormalige zusterflat.Wethouder Michiel Verbeek laat weten dat er wel iets van de toekomstige bewoners wordt verwacht. 'De flat moet nog wel verbouwd worden. Bewoners moeten wel helpen om het gebouw te verbouwen.'De nieuwe gebruikers van de voormalige zusterflat kunnen tien jaar gebruik maken van het gebouw. Daarna kan Beatrixoord eventueel nieuwe initiatieven gaan ontwikkelen in de zusterflat.