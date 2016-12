Motie over kinderpardon is aangehouden

De motie in de Tweede Kamer voor een ruimhartiger kinderpardon is aangehouden. De motie was ingediend door Linda Voortman van GroenLinks, oud-gemeenteraadslid in Groningen, en Joël Voordewind van de ChristenUnie.

Vijftig fractievoorzitters van de PvdA in Noord-Nederland hadden hun partij in een brief opgeroepen om in te stemmen met de motie. Initiatiefnemer van de brief was Raymond Wanders van de PvdA in Emmen.Wanneer er duidelijkheid komt over de motie is niet bekend. Volgens Wanders worden er gesprekken gevoerd en waar wordt gepraat, is er hoop, aldus de PvdA'er tegen RTV Drenthe