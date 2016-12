Raad van State buigt zich weer over gasbesluit

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

De Raad van State buigt zich woensdag andermaal over de gaswinning in Groningen. Het gaat om een spoedprocedure, die is aangespannen door een juridisch adviesbureau uit Slochteren en een aantal gedupeerden.





De Raad van State heeft zich in eerdere procedures over de gaswinning in Groningen vaak kritisch opgesteld. De bezwaarmakers hebben dan ook hoop op een goede afloop. Ze pleiten er voor dat de gaskraan verder dicht gaat.





De zitting bij de Raad van State begint om 13.00 uur en kan via een liveblog op de website van RTV Noord worden gevolgd.



Lees ook: 'Minister Kamp heeft er potje van gemaakt' Ze zijn het niet eens met gasbesluit van minister Kamp. Hierin besloot de minister dat er vijf jaar lang maximaal 24 miljard kuub gas gewonnen mag worden. Volgens de bezwaarmakers rammelt dit besluit aan alle kanten. Bovendien zijn er volgens het juridisch adviesbureau nauwelijks mogelijkheden geweest om bezwaar te maken tegen het laatste gasbesluit.De Raad van State heeft zich in eerdere procedures over de gaswinning in Groningen vaak kritisch opgesteld. De bezwaarmakers hebben dan ook hoop op een goede afloop. Ze pleiten er voor dat de gaskraan verder dicht gaat.De zitting bij de Raad van State begint om 13.00 uur en kan via een liveblog op de website van RTV Noord worden gevolgd.

Door: RTV Noord Correctie melden