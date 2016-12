Vluchteling Wagif kan ook rekenen op steun van burgervader

Ook burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo zet zich in voor vluchteling Wagif Faredzjualev uit Eelde. Dat meldt RTV Drenthe.

Wagif moet als er niets verandert na vijftien jaar terug naar Azerbeidzjan. Hij stichtte de afgelopen jaren een gezin in Nederland. Zijn vrouw Gunel en kinderen Fahrad en Leyla hebben allen de Nederlandse nationaliteit.Obs De Westerburcht, de school van de kinderen, zet zich ook in om Wagif bij zijn gezin te houden. Inmiddels is de petitie al bijna 2000 keer getekend. Uiteindelijk wil de school de handtekeningen aanbieden aan een nog te bepalen persoon. Met als doel: Wagif in Nederland houden.Ook het CDA in Tynaarlo maakt zich hard voor een definitief verblijf van Wagif in Eelde. Een motie van de partij werd dinsdagavond gesteund door een meerderheid van de raad 'Het zou fantastisch zijn als hij mag blijven', zegt fractievoorzitter Hanneke Wiersema via het CDA. 'De burgemeester gaat nu alles in het werk stellen om de IND en staatssecretaris op andere gedachten te brengen.'De gemeente Tynaarlo heeft zich al eerder ingezet voor Wagif Faredzjualev, die met zijn vrouw en twee kinderen in Eelde woont. 'Mijn voorganger heeft al eens een brief naar staatssecretaris Fred Teeven gestuurd', zegt Thijsen. 'En ook ik heb al eens een brief naar staatssecretaris Dijkhoff gestuurd.'