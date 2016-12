Toeterende trein is omwonenden een doorn in het oog

De ergernis in Winsum over de toeterende treinen neemt toe. Machinisten van Arriva zijn sinds kort verplicht om een signaal af te geven op het moment dat ze de onbewaakte spoorwegovergang in de Voslaan naderen. Maar sommige machinisten toeteren soms wel vier tot vijf keer, ook 's ochtends vroeg en 's nachts.

'Die ene machinist toeterde al ver voor de Voslaan tot aan Winsum toe', zegt Arie van Dorp. Hij is een van de omwonende die bij ProRail, Arriva en de gemeente aan de bel hebben getrokken.'Vanmorgen nog om half zes, was er weer een fanatiek toerende machinist met vier tot vijf signalen. En de laatste, toeterende trein passeerde om één uur vannacht. Dan slaap je dus slecht', zegt ook Brigitta Pastoor. Ze benadrukken oog te hebben voor de veiligheid en dat er op sommige moment getoeterd moet worden. 'Maar laat het alsjeblieft achterwege als het niet nodig is.'Arriva laat in een reactie weten, dat de machinisten verplicht zijn om te toeteren. Dit is het gevolg van een gerechtelijke uitspraak. Er staat inmiddels een aanwijsbord voor machinisten. 'We hebben tijdens de rechtszaak al gewaarschuwd, dat er klachten zouden komen van omwonenden over de claxonnerende treinen', zegt woordvoerder Joyce de Vries'.Advocaat Arvin Kolder, die namens de nabestaanden van Gerjon Kazemier de rechtzaak van vorige week heeft aangespannen, vindt dat De Vries een verkeerde voorstelling van zaken geeft. Kolder: 'Het claxonneren is een gezamenlijk voorstel van ProRail en Arriva, dat door de rechter is overgenomen. Wij vinden dat de machinist alleen moet toeteren, als hij ziet dat er iemand wil oversteken'.Na het ongeval van 18 november zijn er extra maatregelen genomen bij de onbewaakte spoorwegovergang in de Voslaan. Er staan nu matrixborden, die voor de onveilige situatie waarschuwen. Ook wordt een tijdelijke noodweg aangelegd.Lees ook: - Ronald hoort de toeterende trein