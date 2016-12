Groninger Landschap stelt toekomst Borg Welgelegen veilig

(Foto: Het Groninger Landschap)

Het Groninger Landschap neemt per 1 januari Borg Welgelegen in Sappemeer over van het genootschap Odd Fellows. Daarmee is de toekomst van het monumentale pand in Hoogezand-Sappemeer veiliggesteld, denken beide partijen.

Eerste prioriteit van Het Groninger Landschap is de tuin achter de borg te herstellen. Een aantal monumentale bomen heeft hier de laatste jaren door stormen het loodje gelegd. De stichting wil de vroegere grandeur van de tuin, in Franse barokstijl, terugbrengen. Ook kan de tuin straks weer door iedereen worden bezocht.



Afgesproken is dat de Odd Fellows de borg als verenigingsgebouw mag blijven gebruiken en dat ook de naam 'Odd Fellowhuis Welgelegen' op de gevel blijft staan.



Het humanitaire genootschap kocht Borg Welgelegen in 1966 van de familie Thomassen á Thuesink van der Hoop van Slochteren. De veenborg had daarvoor jaren gediend als verpleeghuis voor bejaarden.

Door: RTV Noord Correctie melden