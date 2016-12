Stroomstoring in deel Lewenborg na brand in elektriciteitskast (update)

(Foto: Martin Nuver/112 Groningen)

De brand in een elektriciteitshuisje van Enexis aan het Baken in Groningen is geblust. Dat meldt de brandweer. Als gevolg van de brand is de stroom in de directe omgeving uitgevallen.





Herstel stroomvoorziening

Monteurs van de netbeheerder zijn op dit moment bezig de schade te inventariseren en proberen de stroomvoorziening te herstellen. Daarvoor wordt een aggregaat ingezet. Volgens de brandweer is er sprake van 'aanzienlijke schade'.



Lees ook: Stroomstoring Lewenborg kan nog uren duren Volgens een woordvoerder van Enexis zijn grofweg zo'n 1.700 klanten in de wijk Lewenborg door de storing getroffen. 'De brand woedde in een laagspanningskast, waar de spanning al naar 230 Volt is teruggebracht. Daarachter hangen meerdere laagspanningskasten in de wijk, die ook allemaal last hebben van deze storing.'Monteurs van de netbeheerder zijn op dit moment bezig de schade te inventariseren en proberen de stroomvoorziening te herstellen. Daarvoor wordt een aggregaat ingezet. Volgens de brandweer is er sprake van 'aanzienlijke schade'.

Door: RTV Noord Correctie melden