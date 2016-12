Lopend Vuur: Kerst is de gezelligste tijd van het jaar

De donkere dagen voor kerst zijn vaak opvallend licht gekleurd door alle kerstversiering.

De kerstdagen is voor de één een periode van bezinning, voor de ander een periode van van lekker eten en feestvieren. Het is ook de tijd van familie, vrienden, een bezoek aan de kerk en gezelligheid.Maar niet iedereen kijkt uit naar kerst. Er zijn ook mensen die zich eenzaam voelen. Of mensen die gewoon niet van kerst houden.Is kerst voor jou ook de gezelligste tijd van het jaar? En vertel ons waarom of waarom juist niet.