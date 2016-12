Auto gaat kopje onder in Slochterdiep

(Foto: Niels Akkerman (FPS))

Bij Lageland is een auto het Slochterdiep in gereden. Volgens ooggetuigen hebben omstanders de bestuurster uit de auto gekregen door met een noodhamer de autoruiten in te slaan.

De vrouw is, behalve lichte verwondingen aan haar been, ongedeerd. Ze is nagekeken door ambulancepersoneel. Hoe de auto in het water is terechtgekomen, is niet bekend.

