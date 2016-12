Drugsdealer springt uit raam op de vlucht voor de politie

Een stockfoto van de politie. (Foto: Politie Groningen)

De politie heeft dinsdag in de Vinkenstraat een 18-jarige man opgepakt voor het handelen in harddrugs. De aanhouding had nog wel wat voeten in de aarde, omdat de man vluchtte door uit een raam op de eerste verdieping te springen.

Hij besloot dat te doen toen de politie voor de deur stond en aanbelde. De man kwam terecht in de bosjes en bleef daarom ongedeerd.



Verstoppen

Agenten die naast de bosjes stonden, konden hem toen oppakken. Ondertussen probeerde hij ruim 80 bolletjes met harddrugs in de bosjes te verstoppen, maar dat werd al snel gevonden door de politie.



Ook in zijn huis werden ruim 80 gram harddrugs en mobiele telefoons gevonden. Alles is in beslag genomen.



Tweede verdachte

Woensdag heeft de politie een tweede verdachte in de zaak opgepakt. Het gaat om een 31-jarige Stadjer. Wat zijn aandeel in de handel is, is niet bekend. Beide mannen zitten in de cel.



De politie werd getipt over de drugshandel via Meld Misdaad Anoniem.

