Stroomstoring Lewenborg kan nog uren duren

De stroomstoring in de stad-Groninger wijk Lewenborg kan nog uren gaan duren, laat netbeheerder Enexis weten.

Woensdagochtend brak er brand uit in een transformatorhuisje aan het Baken in Groningen. Daardoor zitten op dit moment zo'n 1.700 klanten in een deel van de wijk zonder elektriciteit.Oorzaak van de brand was een defecte schakelaar, waardoor kortsluiting is ontstaan. De schade is aanzienlijk. 'We moeten een deel van de transformator vervangen', zegt woordvoerder Loek de Lange van Enexis.Omdat dit niet zomaar gedaan is, heeft de netbeheerder besloten om de stroomvoorziening tijdelijk te herstellen met behulp van een aggregaat. 'Wij verwachten dat het aggregaat er rond 13.00 uur is. Daarna leert de ervaring dat het nog zo'n drie uur kan duren voordat het aggregaat in gebruik kan worden genomen. Hopelijk heeft iedereen tegen 16.00 uur weer elektriciteit', aldus De Lange.Als elektriciteitsstoringen langer dan vier uur duren, hebben klanten recht op compensatie van de netbeheerder.