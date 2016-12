Provincie bekijkt 'welke ruimte er nog is' voor grafisch museum GRID

Voor Grafisch Museum GRID in de Stad gloort toch nog hoop op subsidie van de provincie. Op advies van de Commissie Rechtsbescherming wordt de beslissing uitgesteld om het museum geen subsidie te geven.

Dat uitstel is tot 1 februari volgend jaar. Tot die tijd krijgt het Grafisch Museum de tijd er alsnog uit te komen in gesprekken met de provincie om subsidie te krijgen. Gedeputeerde Fleur Gräper: 'We kijken welke ruimte er nog is en welke vereisten vanuit het advies van de Kunstraad Groningen meegegeven kunnen worden. Daar moeten we een beslissing over nemen.''GRID moet dus met een goed plan komen. Ze zullen antwoord moeten geven op vragen, op basis waarvan wij in eerste instantie aangaven geen subsidie te willen geven', vervolgt Gräper. 'Maar dit besluit tot uitstel geeft ons de ruimte om dat gesprek te voeren.'Volgens Fronique Oosterhof van het museum lag er al een goed plan. 'Maar we gaan het aanscherpen om toch kans te maken op de subisdie. Ik denk wel dat we nu een betere kans maken.'Oosterhof geeft aan dat de subsidie van levensbelang is: 'Heel belangrijk. Eerst zouden we 70.000 euro krijgen, toen nul euro. Dat is dramatisch, dan kunnen we niet bestaan. Nu komen we ergens tussenin uit en dat is voor ons van levensbelang.'