'Verplicht energielabel C voor corporaties is geldverspilling'

Huizen verplicht energiezuiniger maken is onbetaalbaar voor woningcorporaties en de huurders schieten er weinig mee op. Dat zegt directeur Lex de Boer van Lefier, de grootste Groningse woningcorporatie in de eigen verenigingskrant.

Minister Blok van Volkshuisvesting wil corporaties dwingen om alle woningen op het niveau van energielabel C te brengen. De bewindsman onderzoekt hoe dit wettelijk kan worden geregeld.



Lefier heeft bijna 15.000 woningen die minder energiezuinig zijn dan label C. De corporatie komt in de problemen als ze die huizen niet meer mag verhuren.



Stookkosten dalen niet

De afgelopen jaren heeft Lefier ook huurwoningen gerenoveerd, zodat ze het energielabel C hebben gekregen. Maar volgens De Boer blijkt uit ervaring dat de stookkosten nauwelijks naar beneden zijn gegaan.



'Het heeft slechts een beperkt effect', aldus De Boer. Lefier komt in de problemen als het eerste alle woningen van label C moet voorzien. 'Dan is er geen ruimte meer voor andere investeringen. Bovendien kun je je afvragen of het gewenste effect wel wordt bereikt.'



Ook Aedes, het overkoepelend orgaan van woningcorporaties, vindt een verplicht label C onverstandig. 'Het zou betekenen dat corporaties hun beleid en investeringsplannen weer helemaal moet aanpassen', schrijft Aedes op haar website.

