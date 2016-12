De Haan Advocaten opent kantoor op Schiphol

De locatie op het Europapark. (Foto: Google Street View)

Het Groningse advocatenkantoor De Haan Advocaten & Notarissen opent in januari een vestiging op Schiphol.

Het is de achtste vestiging van het kantoor en na Almere de tweede vestiging in de Randstad.



Vanuit deze nieuwe locatie biedt het bedrijven en instellingen juridisch advies aan. Verder wordt Schiphol de thuishaven van specialisten op het gebied van handel, transport en logistiek.



'Dit is weer een nieuwe stap in de ontwikkeling van onze dienstverlening', vertelt Winfryd de Haan, bestuursvoorzitter van het kantoor.



De afgelopen jaren is De Haan Advocaten & Notarissen met 160 medewerkers steevast te vinden in de top-20 van de grootste advocaten- en notariskantoren van Nederland.

Door: RTV Noord Correctie melden