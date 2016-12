Stad krijgt geen nieuwe roeibaan

De stad Groningen krijgt toch geen nieuwe roeibaan. Dat hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen besloten.

Roeiers konden vroeger terecht in Harkstede, maar die baan moest wijken voor de nieuwe wijk Meerstad. Begin dit jaar besloot de gemeente op zoek te gaan naar een nieuwe locatie.Het oog was gericht op het Noord-Willemskanaal, maar die locatie valt nu toch af. De provincie en ook Staatsbosbeheer vinden de plek ongeschikt, omdat het een natuurgebied is.Wethouder Paul de Rook geeft de hoop op een nieuwe plek op. 'Het moet een baan zijn van 2,5 kilometer lang. Ik vind het niet realistisch dat we de komende jaren een geschikte plek vinden.'De gemeente kiest er nu voor op een andere manier wat voor de roeisport te doen. De roeiverenigingen hebben nog wel wat wensen. Daar gaat de gemeente nu naar kijken.Zo zijn het botenhuis en krachthonk van Gyas te klein geworden door groei van het ledenaantal. De Hunze wil ook een beter krachthonk en Aegir wil onder meer een breder fietspad langs het water, zodat coaches naast elkaar kunnen rijden. Huilen de roeiers krokodillentranen ? (november 2014) Roeiclubs verbaasd: geen nieuwe wedstrijdbaan (oktober 2014)