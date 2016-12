Verwarde Zuid-Hollandse is niet in Groningen, maar in Arnhem (update)

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

De vermiste vrouw uit Leerdam die mogelijk in Groningen zou zijn, is teruggevonden in Arnhem. Volgens de politie is ze in goede gezondheid.

De 39-jarige vrouw verliet woensdagochtend in verwarde toestand haar woning in de Zuid-Hollandse plaats. Er waren aanwijzingen dat ze òf in Papendrecht, òf met de trein naar Groningen is gereisd.



De politie trof haar woensdagmiddag aan in Arnhem.

Door: RTV Noord Correctie melden