Live: Donar speelt in Lissabon tegen Benfica

De basketballers van Donar spelen woensdagavond de tweede wedstrijd in de tweede poulefase van de Europe Cup. De ploeg van trainer Erik Braal neemt het in Lissabon op tegen Benfica.

Braal gaf eerder aan dat er kansen zijn tegen de Portugese club. De Groningers moeten na de nederlaag tegen het Russische BC Enisey winnen om de kansen op het bereiken van de volgende ronde in eigen hand te houden. De groepswinnaar gaat door naar de knock-outfase, samen met de beste nummers twee van de zes groepen.De wedstrijd begint woensdagavond om 21.30 uur en is hieronder te volgen via een livestream op de site en app van RTV Noord.