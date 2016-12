En nu allemaal: 'Zuipen tegen het terrorisme'

(Foto: Eigen foto)

Tekstschrijver en zanger Jan Veldman uit Zandeweer is klaar met de terroristische aanslagen in de wereld. Hij uit zijn ongenoegen in een protestlied: 'Zuipen tegen terrorisme'.

'Een klein statement in een roerige wereld? Ja, dat is het', zegt Veldman. 'Maar het is ook bedoeld om een beetje relativeren. Het idee: ach, laten we gewoon wat gaan drinken. Zuipen tegen terrorisme lijkt me een absurd idee.'



Geschreven na de aanslagen in Parijs

Veldman schreef de tekst al in de periode na de reeks aanslagen in Parijs, vorig jaar. Toch nam de tekstschrijver het liedje pas afgelopen dinsdag op, daags na de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn.



'Het liedje is al duizenden keren weergegeven en heel vaak gedeeld', zegt Veldman verrast. 'Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Dat is waanzin. Voor mij dan.'

