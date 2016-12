Moordenaar uit Hoogezand krijgt jaar langer tbs

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

De tbs-maatregel tegen Volkan T., die hij in 2005 kreeg opgelegd, moet met een jaar worden verlengd. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald.

T. vermoordde in 2003 zijn vrouw in Hoogezand. Zijn dwangverpleging in een kliniek werd in mei opgeheven door het gerechtshof. T. krijgt nog wel begeleiding. De rechtbank vindt het te vroeg daar nu al mee te stoppen.



Minnaar

T. bracht zijn vrouw met messteken om het leven, nadat ze had opgebiecht al een poosje een minnaar te hebben. Direct daarna stapte hij met zijn kinderen in de auto, om uiteindelijk in Bodegraven op het politiebureau te vertellen wat hij had gedaan.



In 2005 kreeg de toen 33-jarige T. acht jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd. In hoger beroep bleef zijn straf gelijk.

Door: RTV Noord Correctie melden