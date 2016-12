Rechter geeft bewoonster Zorgvilla Mardan geen extra verhuistijd

Directeur Daniela Borisova van Mardan (Foto: Carl Hoekstra/RTV Noord)

Een bejaarde bewoonster van Zorgvilla Mardan in Wildervank krijgt van de rechter geen extra tijd om te verhuizen naar een andere zorginstelling. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg is de zorg van de instelling onder de maat.

Zorgvilla Mardan heeft tot woensdag de tijd gekregen de zorg over te dragen aan andere zorgaanbieders. Dat is niet gebeurd en de bewoners moeten nu verhuizen. De verhuizing moet in een te korte tijd gebeuren, vindt de dochter van een bejaarde bewoonster en die stapte naar de rechter.



Niet gekwalificeerd

De inspectie heeft vanaf 2006 intensief contact met Zorgvilla Mardan. In september kwam de instelling onder verscherpt toezicht te staan. De Zorgvilla kreeg drie maanden de tijd om zaken op orde te stellen. De bedrijfsvoering schiet volgens de inspectiedienst nog altijd tekort en daard zou het onverantwoord zijn de zorgverlening voort te zetten. Het personeel is niet gekwalificeerd en er worden fouten gemaakt in het toedienen van medicijnen.



Klinkklare onzin

Directeur Daniella Borisova noemde de conclusie van de inspectiedienst tijdens de zitting 'klinkklare onzin'. Er is hard gewerkt en geïnvesteerd om zorg volgens de normen aan te bieden. De voorvallen die door de inspectie zijn genoemd, zijn volgens haar enorm opgeblazen.



Ingrijpend

De Inspectie zei tijdens de zitting dat Mardan veertien dagen heeft gehad om de zorg over te dragen. 'En niet dat er mensen uit huis moeten worden geplaatst'. Er is geen andere zorgaanbieder gevonden en daarom zoekt Borisova andere woonlocaties voor de bewoners. Vijf bewoners hebben inmiddels elders onderdak gevonden.





Voor de vier laatsten wordt een oplossing gezocht. Dat het voor de bewoners ingrijpend is om op zo'n korte termijn te moeten verhuizen, dat begrijpt de rechter. 'Als de zorg te kort schiet, dan is het gerechtvaardigd om aan die situatie snel een eind te maken. Zeker als het al langer speelt'.

Door: RTV Noord Correctie melden