'Kasteelheer steekt Frans chateau in de fik en beschiet brandweer'

De kasteelheer Akkie van Ramshorst, eigenaar van vakantieverblijf La Tour in de Franse Ardèche, heeft zijn kasteel in de fik gestoken. De uitgerukte brandweer wordt door hem beschoten.

Dat melden verschillende Franse media. De brand ontstond woensdagochtend rond 6.00 uur en de brandweer zou woensdagmiddag nog steeds bezig zijn de brand te bestrijden. De veertig brandweerlieden werden met een hagelgeweer en grove hagel beschoten, daarbij zijn twee mensen gewond geraakt.Het dak van het kasteel zou door de brand volledig zijn ingestort. Ook de rest van het gebouw is door de brand verwoest. Het gaat om een kasteel van 500 m2.Onderhandelaars van de Franse politie en een speciale interventie-eenheid proberen contact met Van Ramshorst te krijgen.Van Ramshorst, die jaren in Groningen woonde, kwam al vaker in opspraak. Zo kreeg hij al gevangenisstraffen voor bedreigen van zijn ex-vriendin, brandstichting en het niet voldoen aan de veiligheidseisen van zijn vakantieverblijf. Ook zou hij de belasting hebben ontdoken en zijn personeel zwart hebben betaald.Op dit moment hangt hem aan gevangenisstraf van veertien maanden boven het hoofd, omdat hij in 2015 de auto van zijn ex-vriendin in lichterlaaie zette.Vier jaar geleden maakte RTV Noord voor het eerst kennis met de kasteelheer, toen de ploeg van Tour du Nord door Frankrijk tourde en op Chateau La Tour stuitte. Bekijk die reportage hier