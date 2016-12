'Studententorens' eind 2018 naast winkelcentrum Paddepoel

Eind 2018 moeten er op de GAK/UWV-locatie bij winkelcentrum Paddepoel in Groningen twee woontorens staan.

Daarin komen 224 semi-zelfstandige studentenwoningen voor met name buitenlandse studenten. Verder staan er 88 sociale huur-appartementen gepland voor starters en 45 appartementen in de vrije sector.Oorspronkelijk zouden er alleen studentenkamers in de torens komen. Nu er ook appartementen komen, neemt de parkeerdruk toe. Daar moet nog een oplossing voor worden gevonden.Het idee is om aan de zuidkant van het winkelcentrum ruimte te vinden. Dit moet ook de oplossing zijn voor de bewoners van de in aanbouw zijnde jongerenflat Polaris, even verderop aan de Pleiadenlaan.Wethouder Roeland van der Schaaf is blij met de nieuwbouw. Corporatie Nijestee zou al veel eerder bouwen, maar staakte het project vanwege de crisis. Die slechte economische tijden lijken nu echt voorbij.Deze week werd ook bekend dat op het EnCeHa-terrein aan de rand van de Zeeheldenbuurt 180 nieuwe woningen komen, zowel huur als koop. 'En nu is er weer goed nieuws, de vaart zit er goed in', aldus de wethouder.