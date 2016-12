Is Eredivisie-goal van Marumer held op sokken de mooiste van het jaar?

De goal van de Groningse sc Heerenveen-speler Jerry St. Juste is de mooiste van 2016. Dat vindt presentatrice Aletha Leidelmeijer van FOX Sports. De voetballer uit Marum scoorde tegen Heracles Almelo na een lange solo... waarbij hij een voetbalschoen verloor.

Dat is ook waarom Leidelmeijer de goal zo bijzonder vond. 'Vooral in de herhalingen kon je er echt van genieten, want toen zag je pas dat hij zijn schoen verloor.''Hij maakte het na een lange solo prachtig af, daarom is 'ie zo bijzonder', besluit de presentatrice.St. Juste draait een goed seizoen bij de Friezen. De verdediger is onomstreden basisspeler en ging met een vierde plek op de ranglijst de winterstop in. Helaas voor hem liep hij begin deze maand een enkelblessure op. Het is nog niet duidelijk of hij na de winterstop weer beschikbaar is voor zijn ploeg.Naast de goal van St. Juste is ook de goal van Mimoun Mahi tegen Go Ahead Eagles van afgelopen weekend eruit gepikt. Samen met de gelijkmaker van oud-FC'er Jarchinio Antonia staat Mahi's doelpunt in een top 10-goals van FOX Sports.