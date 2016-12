Bewoners beter betrokken bij busplannen Oosterhamriktracé

Bewoners rond het Oosterhamriktrace in de stad worden voortaan beter betrokken bij de plannen voor een autoverbinding via de huidige busbaan.

Dat belooft het gemeentebestuur van Groningen.Omwonenden zijn mordicus tegen en voelen zich niet serieus genomen in hun bezwaren. Daarom is er nu een aantal afspraken op papier gezet. Zo komt er een informatiecentrum aan de Oosterhamrikkade waar bewoners terecht kunnen.Verder krijgen omwonenden alle voorgenomen besluiten eerst voorgelegd en krijgen ze inzicht in het verkeersplan en de begroting. Oud-burgemeester Emme Groot is ingehuurd om ervoor te zorgen dat de afspraken worden nagekomen.Volgend jaar wil de gemeente een concreet plan presenteren.Het idee om de busbaan open te stellen voor auto's is al jaren oud. Eerder dit jaar stelden onderzoekers dat er echt wat moet verbeteren in de bereikbaarheid van de oostkant van de stad, ondermeer vanwege de verdere groei van het UMCG. Discussie over auto's op busbaan Oosterhamriktracé (2013)