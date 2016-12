Jumbo-overvaller hoort in hoger beroep cel en tbs eisen

De Jumbo aan het Linneausplein (Foto: Google Streetview)

Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep een jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 25-jarige Stadjer voor een overval op een Jumbo-supermarkt in Groningen.

De man werd vorig jaar in juli veroordeeld tot alleen tbs. De rechters vonden dat de Groninger zo snel mogelijk naar de kliniek moest, onder meer omdat hij lijdt aan ernstig psychotische stoornissen.



Geld en sigaretten

De Stadjer pleegde de beroving in maart vorig jaar bij de supermarkt aan het Linnaeusplein in Groningen. Met een wapen bedreigde hij de caissière. Het lukte haar niet de lade open te krijgen. Een tweede caissière werd ook bedreigd. Die gaf de overvaller geld en sigaretten. Direct daarna werd hij overmeesterd door meerdere klanten.



Het Openbaar Ministerie eist ook dat de man een oude straf van zes maanden alsnog uitzit. Het gerechtshof in Leeuwarden doet over twee weken uitspraak.

Door: RTV Noord Correctie melden