54e editie Schaakfestival Groningen van start gegaan

(Foto: Jordi Smit/ RTV Noord)

In het Postillion hotel in Haren is woensdagmiddag het jaarlijkse Schaakfestival van start gegaan.

Het toernooi bestaat uit verschillende categorieën en duurt tot 30 december.



Sterke spelers

Toernooidirecteur Koen Lambrechts is blij met het deelnemersveld: 'We hadden één van de eerste toernooien na de Tweede Wereldoorlog. Daardoor heeft het toernooi een behoorlijke naam opgebouwd. Een grote groep sterke spelers komt daar op af.'



Op voorhand favoriet

De Pool Michal Krasenkow lijkt op voorhand de favoriet in de A-groep . Hij heeft al in de top tien van de wereld gestaan. De Groningers Sipke Ernst en Sergei Tiviakov behoren ook tot de kanshebbers. Daarnaast zijn er volgens Lambrechts een paar jonge talenten die voor een verrassing kunnen zorgen.



In Haren en Groningen

De eerste drie rondes vinden plaats in het Postillion Hotel. De overige zes rondes worden in het ACLO Sportcentrum afgewerkt. Op Eerste Kerstdag wordt er niet geschaakt.

Door: RTV Noord Correctie melden