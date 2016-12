Vleermuizen vertoeven graag in Eems-Dollard

Een beetje verrassend is het wel. Het Eems-Dollard gebied blijkt een favoriete bestemming voor vleermuizen te zijn.

Normaal gesproken strijken vleermuizen neer bij gebieden met veel beschutting, en niet in een groot open gebied. Maar dat lijkt in dit geval anders.Metingen die in 2016 werden uitgevoerd op de Punt van Reide bij Termunten, leverde 9000 opnames van vleermuizen op. Ook blijkt dat er acht verschillende soorten vertoeven.Dankzij sonarrecorders werden de verschillende soorten geregistreerd. Daaronder valt ook de kleine dwergvleermuis, waar voorheen buiten stad Groningen maar enkele exemplaren werden gevonden.Om de vliegeniers tegemoet te komen, hebben Het Groninger Landschap en Staatsbosbeheer nu vleermuiskasten op de Dollard opgehangen waar ze overdag kunnen slapen.Ook worden de komende jaren voorzieningen getroffen in de bunkers bij de Reidehoeve. 'Zo overwinteren vleermuizen hier ook', aldus Silvan Puijman van Het Groninger Landschap.