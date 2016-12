Stadjers moeten nieuwe woningen energieneutraal bouwen

De gemeenteraad van Groningen wil dat vanaf volgend jaar alle woningen zoveel mogelijk energieneutraal gebouwd worden.

De raad nam woensdag daarover een voorstel aan van GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren.Volgens de Europese richtlijn energie moet energieneutraal bouwen vanaf 2021, maar de raad wil hier niet mee wachten. Energieneutraal moet vanaf 2017 al de norm worden voor nieuwbouw.De gemeenteraad van Groningen stemde woensdag verder unaniem in met de plannen voor woningbouw de komende jaren. Daarin staat onder andere dat er van 2017-2020 per saldo 250 nieuwe sociale huurwoningen per jaar bijkomen. Corporaties doen dat door minder sloop, minder verkoop en meer nieuwbouw. De gemeente bekijkt samen met corporaties op welke locaties gebouwd kan worden.In totaal heeft de gemeente de ambitie voor 650 nieuwe woningen per jaar en 450 appartementen voor jongeren.