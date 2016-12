Kerstactie voor voedselbank in volle gang

In allerlei supermarkten in de provincie kan je ze tegenkomen: medewerkers en vrijwilligers die eten inzamelen voor de Voedselbank.

Net als in vorige jaren, zamelt de Voedselbank deze dagen extra voedsel en kleding in om minderbedeelden iets extra's te kunnen bieden rond de kerstdagen.'We zijn aan het inzamelen om meer producten te krijgen,' zegt Tim Meijer, voorzitter van de Voedselbank in Oldambt. 'Dat is goed voor de voorraad maar ook om wat extra's te kunnen aanbieden.'Meijer: 'Het is ook een beetje bewustwording voor mensen die zelf geen gebruik maken van de voedselbank. Het levert hele leuke gesprekken op, de vraag waarom je dit doet.'Katy Olinga heeft vorig jaar een leuke kerst gehad door de voedselbank en de gevers, zegt ze. 'Als je elke dag bijna hetzelfde moet eten, en dan ook met deze feestdagen... dan is het geen feestdag.'Ze heeft het nog steeds niet breed, maar schenkt zelf ook aan de voedselbank. 'Ik heb van mijn moeder geleerd: als twee mensen honger hebben en er is één plakje brood, dan deel je hem. Want dan hebben twee mensen een béétje honger.