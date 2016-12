Kinderafdelingen ziekenhuizen zitten overvol door virus

(Foto: Erik Hogeboom/RTV Noord)

Ziekenhuizen in onze provincie kampen op dit moment met een beddentekort op de kinderafdelingen vanwege een virus. De ziekenhuizen zitten zo vol, dat enkele kinderen naar ziekenhuizen buiten de provincie moesten worden overgeplaatst.

Het gaat om het zogenoemde RS-virus. Voor oudere kinderen en volwassenen is dit virus ongevaarlijk, maar kinderen onder de twee jaar kunnen ademhalingsproblemen krijgen die gepaard gaan met diarree en overgeven. Voor kinderen jonger dan drie maanden is het levensbedreigend.



Volle kinderafdeling UMCG

Het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG zit overvol. 'Alle betrokkenen doen er alles aan om de gevolgen voor patiënten en ouders zo beperkt mogelijk te houden', laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten.



Flinke impact

In een aantal gevallen moesten kinderen die in het UMCG lagen, worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis of moesten operaties worden uitgesteld. 'Iedereen realiseert zich wat de impact is voor de kinderen en hun ouders als een patiënt wordt overgebracht naar een ziekenhuis dat verder van huis is gelegen of als een operatie moet worden uitgesteld', laat de woordvoerder weten in een verklaring.

Door: RTV Noord