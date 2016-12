Komst zonnepark Sappemeer is stap dichterbij

De initiatiefnemer van het 160 voetbalvelden grote zonnepark bij Sappemeer heeft een belangrijke subsidie binnen. Daarmee is de komst van een van de grootste zonneparken in Noordwest-Europa een stap dichterbij.

Het zonnepark zou over twee jaar ten noorden van de A7 bij Sappemeer moeten komen. Het park krijgt 400.000 zonnepanelen en levert stroom op voor 28.000 huishoudens.Om de komst van het park was het nodige te doen. Buurtbewoners hebben honderd handtekeningen ingezameld tegen het zonnepark. De omwonenden zeggen alleen de lasten en niet de lusten ervan te krijgen.PowerField, de initiatiefnemer voor het park, zegt wél rekening te houden met de buurtbewoners. Die zouden een tegemoetkoming kunnen krijgen voor stroomkosten en aanspraak maken op geld voor energiebesparende maatregelen.Het ministerie van Economische Zaken heeft deze week laten weten de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)-subsidie te geven, waardoor de komst een stap dichterbij komt. Het park krijgt dezelfde naam als de nieuw te vormen gemeente waarin het komt te liggen: Zonnepark Midden-Groningen.PowerField uit Dokkum laat weten dat omwonenden betrokken worden bij de ontwikkeling van groenstroken om het zonnepark heen. Ook de Werkgroep Stichting Grauwe Kiekendief zit om tafel met de initiatiefnemer, omdat de groenstroken meer vogels moeten aantrekken.Met de bouw van het zonnepark is een investering van negentig miljoen euro gemoeid.