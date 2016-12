Toch een beetje kerst voor Groningse soldaten in Irak

Peshmerga in Irak (Foto: Omrop Fryslan/ RTV Noord)

Dennebomen zijn er niet direct voorhanden en behalve een witte kerst, is ook een groene kerst er onwaarschijnlijk. Toch wanen de Groningse soldaten in Irak zich een beetje in kerstsfeer.

Enthousiast publiek

In het Noord-Irakese Arbil leiden de jongens de Koerdische Peshmerga op voor militaire taken. 'Tot nu toe hebben we een goede tijd', zegt sergeant-majoor Iwan over 'zijn' groep die er vanaf september tot begin volgend jaar zit. 'De trainingen lopen goed. We trainen de Koerden en dat is een enthousiast publiek.'



Het is de bedoeling van de soldaten om de Koerden naar een hoger niveau te tillen, vertelt de sergeant-majoor die niet graag met naam of gezicht wordt vastgelegd. 'Tot nu toe loopt alles voorspoedig en we hebben het reuze naar ons zin', zegt hij.



Kerst is ver te zoeken

Zo'n 2000 tot 2500 Koerdische manschappen krijgen onder andere les in mijnen lokaliseren. Ook schieten op doelwitten behoort tot de training. Een kerststemming op het compound, bestaande uit containers, tussenschoten en hekken, lijkt ver te zoeken.



Oliebollen bakken

Toch slaan de Groningers de feestdagen niet helemaal over. 'We proberen het hier goed aan te kleden om toch in de sfeer te komen', zegt de sergeant-majoor, terwijl hij wijst op verschillende kerstversieringen als rode slingers op een Hollandse houten molen en een volgehangen kerstboom.



'We gaan zelfs oliebollen bakken en ik heb zelfs gehoord dat er een nieuwjaarsduik in de planning staat. Wat dat betreft doen we een kleine kopie van Nederland hier in Irak.'

