Noorderlicht krijgt geld van Mondriaan Fonds

Fotomanifestatie Noorderlicht krijgt een eenmalige bijdrage van 150.000 euro van het Mondriaan Fonds. Dat is een flinke opsteker voor de Groninger cultuurinstelling, die eerder weinig kans leek te maken op subsidie.

Minister Bussemaker verwees Noorderlicht naar het Mondriaan Fonds nadat de Raad voor Cultuur eerder dit jaar het advies gaf geen subsidie meer te geven aan de fotomanifestatie. Noorderlicht zou niet vernieuwend genoeg zijn.Het Mondriaan Fonds kreeg een extra budget van 700.000 euro en daarmee kan de subsidie voor Noorderlicht worden verstrekt. Noorderlicht is blij met die bijdrage. 'Het is een erkenning voor de ontwikkeling en presentatie van beeldende kunst in Nederland en het Noorden in het bijzonder.'Volgens het Mondriaan Fonds is Noorderlicht een instituut dat in het Noorden goed is vertegenwoordigd met bijzondere projecten. De manifestatie heeft volgens de commissie een bijzonder internationaal netwerk en een groot publieksbereik. 'Hiermee onderscheidt Noorderlicht zich van musea en andere fotofestivals.'Eerder stuurde Noorderlicht een brandbrief naar de minister over het wegvallen van de Rijkssubsidie. De manifestatie wilde met de minister om tafel om erover te praten. Het is onduidelijk of dat met de bijdrage uit het Mondriaan Fonds nog steeds nodig is.