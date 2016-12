Bouw viaduct Aduarderdiep nadert hoogtepunt

Nog een maand en dan bereikt de aanleg van het viaduct over het Aduarderdiep tussen Aduard en Groningen het hoogste punt.

Het nieuwe viaduct is een onderdeel van het zogeheten knooppunt Nieuwklap. Dat knooppunt is nodig om de nog aan te leggen rondweg bij Aduard te laten aansluiten op de Friesestraatweg (N355).Het viaduct wordt gebouwd naast het huidige, dat bekend staat als de Mollemabult. De landhoofden die aan beide kanten van het water omhoog steken worden nog iets hoger. Daarna kan het zand inklinken tot de gewenste hoogte.De grond die wordt gebruikt komt uit de Eems. Het wordt per schip aangevoerd. Projectleider Bert Katerborg van de provincie: 'Tijdens het transport over het Eemskanaal wordt het zand gewassen, waardoor het zout eruit wordt gespoeld. Zo hebben we hier schoon zand.'Het transport per schip is een bewuste keuze. Katerborg: 'Als we deze hoeveelheid zand met vrachtwagens moesten vervoeren, dan zouden dat honderden transporten zijn. Zo stoten we veel minder CO2 uit en heeft het verkeer op de Friesestraatweg nauwelijks last van de werkzaamheden.'Afgelopen zomer kampte de klus met tegenslag toen een van de landhoofden inzakte door een aardverschuiving. Katerborg: 'Dat leverde maanden vertraging op. Daardoor zijn de landhoofden in januari pas op de hoogte die ze afgelopen augustus al hadden moeten hebben.' De bouwers hebben goede hoop dat ze de verloren tijd kunnen inhalen.Medio 2018 moeten het knooppunt Nieuwklap en de rondweg bij Aduard klaar zijn.