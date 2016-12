Reisbegeleider kan aan de slag gaan in gemeente Marum

Vanaf januari 2017 krijgt Marum een reisbegeleider. Die begeleider moet zorgen voor een goede verstandshouding tussen de dorpen in de huidige gemeente Marum. Het plan om zo'n functie te creëren is woensdagavond met een raadsmeerderheid aangenomen tijdens de raadsvergadering.

Het gemeentebestuur wil dat het contact tussen de dorpen en de gemeente goed blijft op het moment dat Marum gaat herindelen. Het is aan de reisbegeleider om de gemeente en inwoners op een soepele manier te laten wennen aan de grotere gemeente.De fractie van de ChristenUnie vindt het woord reisbegeleider maar niks. Ze zien de naam dan ook graag veranderen naar dorpencoördinator. 'Het lijkt mij een rare bedoeling als mensen naar het gemeentehuis bellen met de vraag of ze een reisbegeleider kunnen spreken', aldus Frank Jongsma. Vooralsnog wordt de term reisbegeleider aangehouden.De reisbegeleider zal twee jaar werkzaam zijn en wordt betaald door geld te gebruiken uit de reserves van het lokaal beleid en het sociaal domein. Het gaat om 75 duizend euro. Dat er geld wordt gebruikt uit het sociaal domein is voor Toekomst Voor Marum niet acceptabel. 'Gelden uit het sociaal domein moet je niet gebruiken voor zo'n initiatief', aldus Kornelis Jansma.