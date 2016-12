Cultuurcluster Ebbingekwartier komt, zonder extra onderzoek

Er komt geen extern onderzoek naar het nieuwe cultuuronderkomen in het Ebbingekwartier in de stad. En dus komt het 'cultuurcluster' er.

CDA en SP kregen onvoldoende steun voor extra onderzoek in de Groninger gemeenteraad.De twee partijen vinden de investering van 4,5 miljoen wel erg hoog; zeker omdat ze geen inzicht hebben gekregen in de andere varianten voor het gebouw. Die waren minder duur.Wethouder De Rook hield de raad voor dat er een heel robuust financieel verhaal ligt en dat er dus geen aanleiding is voor een second opinion. 'Als we een gymzaal bouwen hebben we ook geen second opinion nodig.' En dus stemde de raad in met de plannen.In het nieuwe pand aan de Bloemsingel en de Kolendrift krijgen de organisaties Het Houten Huis, Club Guy & Roni en de Noordelingen een plek. Het pand komt naast de Machinefabriek, waar het Noord Nederlands Toneel zit.