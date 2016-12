Camera's Folkingestraat mogen geen jaar blijven hangen

De camera's rondom de Folkingestraat in de stad mogen er voorlopig niet langer dan een half jaar hangen.

De gemeenteraad van Groningen geeft burgemeester Den Oudsten geen toestemming de camera's voor een jaar te plaatsen.Sinds de prostitutie uit het A-kwartier weg is concentreert de drugsoverlast zich in het gebied rondom de Folkingestraat. Bewoners en bezoekers kregen te maken met diefstal, vernielingen en bedreigingen. Sinds de politie werkt met camera's, gebieds-en samenscholingsverboden gaat het beter.De politiecamera's mogen er maximaal drie maanden hangen. Om daarna gemeentecamera's te mogen plaatsen heeft de burgemeester toestemming nodig van de raad. Die krijgt hij dus niet voor een heel jaar.Den Oudsten deed woensdagavond nog een klemmend beroep op de raad: 'Het is verstandig het voor een jaar te doen met een tussentijdse evaluatie. Als het na drie maanden niet meer nodig blijkt, stoppen we.' Zijn oproep overtuigde de meerderheid niet.De kwestie leidt tot verdeeldheid onder collegepartijen. PvdA en VVD zijn voor een jaar cameratoezicht; D66 en GroenLinks gaan niet verder dan een half jaar. Samen met SP, 100 % Groningen en Partij voor de Dieren hebben zij een krappe meerderheid. Over een half jaar wil de raad beoordelen of cameratoezicht nog altijd nodig is.Het besluit gaat in tegen de wens van de ondernemersvereniging van de Folkingestraat. Die wil graag dat de camera's een jaar blijven hangen.