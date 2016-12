Geen nieuw zorgcentrum, maar wel een bypass voor Marum

De gemeenteraad van Marum heeft woensdagavond ingestemd met de aanleg van een bypass in het dorp. De bypass maakt onderdeel uit van het inmiddels veelbesproken centrumplan.

De realisatie van het centrumplan heeft eerder deze week, wederom, vertraging opgelopen doordat de Zonnehuisgroep Noord de nieuwbouwplannen van zorgcentrum De Hoorn heeft afgeblazen . De nieuwbouw van De Hoorn is een langslepende en gevoelige kwestie in Marum. De bouw van De Hoorn hangt nauw samen met de ontwikkeling van het nieuwe centrumplan.De bypass maakt ook onderdeel uit van het centrumplan. Als de bypass niet aangelegd kan worden zou volgens burgemeester Kosmeijer het complete centrumplan in de prullenbak kunnen. De bypass is een wens van de bevolking en van enkele ondernemers.Als de Zonnehuisgroep de nieuwbouwplannen niet had afgeblazen zouden de raadsleden woensdagavond akkoord zijn gegaan met het verlenen van een gemeentegarantie om het zorgcentrum te bouwen. Daarover werd nu dus niet gestemd. Het college onderstreepte nogmaals dat ze de stap van de zorggroep niet zagen aankomen. 'Vanavond had het sluitstuk moeten worden, maar het centrumplan is verworden tot een nieuw ellendig hoofdstuk in een langslepend proces', aldus burgemeester Kosmeijer.Het Marumer gemeentebestuur heeft inmiddels een brief naar de Zonnehuisgroep gestuurd waarin ze laten weten tot het uiterste te gaan om de nieuwbouw alsnog door te laten gaan. Die brief hebben ze laten checken door een advocaat.Een grote meerderheid van de raadsleden is verbaasd over de gang van zaken van de zorggroep. 'Verbijsterd, gechoqueerd en noem het maar op. Dit is een hoge mate van klungeligheid. De Zonnehuisgroep is een onbetrouwbare partner', zegt PvdA-fractievoorzitter Hans Koenders.Toekomst Voor Marum-voorman Kornelis Jansma had deze afloop al wel zien aankomen. 'We kunnen niet alleen maar zwarte pieten naar de Zonnehuisgroep. Dit was te verwachten. Het plan was niet op realisme gebouwd. Het college moet nu met een plan B komen en niet hun tijd verdoen met vergaderingen.'De uitspraak van Jansma schoot in het verkeerde keelgat bij de ChristenUnie. 'Zondag heb ik nog gezegd dat alles goed gaat komen met de nieuwbouw van De Hoorn. Ik heb er moeite mee als mensen zeggen dat dit afblazen geen verrassing is. Wij zagen dit gewoon niet aankomen, daar was ook geen reden voor.'Marum heeft al een verkennend gesprek gehad met een investeerder om alsnog nieuwbouw te realiseren. 'De Zonnehuisgroep moet voor 20 januari aangeven of ze een deel daarvan willen huren,' zegt burgemeester Henk Kosmeijer.De beoogde nieuwbouw krijgt niet alleen een zorgfunctie, maar er is ook ruimte voor een winkel. De ondernemer die eerder aangaf zijn intrek te nemen in het nieuwe centrum wil dat nog steeds