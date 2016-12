Intensive care vol: kinderen zelfs naar het buitenland

De intensive care (IC) in het Beatrix Kinderziekenhuis in het UMCG zit zo vol, dat sommige kinderen soms naar Oldenburg (Duitsland) moesten om geholpen te worden. Dat laat kinderarts Eduard Verhagen woensdag weten aan RTV Noord.

Het komt door het zogenoemde RS-virus. Dat is een verkoudsheidsvirus dat elk jaar de kop opsteekt. Volgens de kinderarts is het dit jaar eerder begonnen en zijn de verschijnselen veel heftiger dan in voorgaande jaren.De meeste volwassenen en kinderen hebben alleen wat keelpijn en een snotneus, maar voor baby's kan het virus levensbedreigend zijn. Ze hebben moeite met ademhalen, hebben diarree en hebben last van overgeven.Het UMCG heeft als enige ziekenhuis in het Noorden een IC voor kinderen. Daar staan zestien bedden die nu voortdurend zijn gevuld.'Een deel van de kinderen met ernstigere klachten kan worden opgenomen in ziekenhuizen zoals het Martini Ziekenhuis. Als kinderen verslechteren en ademhalingsproblemen krijgen, moeten ze naar de intensive care, waar ze aan de beademing kunnen', legt Verhagen uit.Omdat op dit moment relatief veel kinderen levensbedreigende problemen hebben, liggen alle kinder-IC's in Nederland vol. 'Zodra we hier weer een plekje hebben, kan het maar zo zijn dat we een belletje krijgen uit Dordrecht of hier direct een kind naartoe gebracht kan worden om opgenomen te worden op onze IC.'Het is een paar keer gebeurd dat kinderen vanuit Groningen naar het ziekenhuis van Oldenburg moesten, omdat daar ook een Kinder-IC is. 'Dat is voor de ouders beter dan dat ze naar bijvoorbeeld Maastricht moeten. Want zoiets heeft natuurlijk een grote impact op de familie, en daar hebben we alle begrip voor', vertelt Verhagen.De andere ziekenhuizen in Nederland met een Kinder-IC zitten in Nijmegen, Utrecht, Amsterdam, Leiden, Rotterdam en Maastricht.Het hardnekkige virus heeft ook gevolgen voor het Beatrix Kinderziekenhuis zelf. Zo zijn meerdere operaties - waar kinderen soms maandenlang op hebben gewacht - uitgesteld. 'We snappen dat dit heel vervelend is voor de ouders, maar we kunnen ze geen garantie geven dat er een plekje is op de Kinder-IC. Sommige kinderen moeten na een operatie op de IC worden opgenomen, en daarom is het onverantwoord om die operaties nu uit te voeren.'Daarnaast worden de wat oudere kinderen opgenomen op de IC voor volwassenen, om weer plek vrij te maken voor jongere kinderen.Volgens Verhagen is het aantal kinderen dat ernstige klachten heeft door het virus op dit moment stabiel. 'Het neemt niet toe en ook niet af. We verwachten daarom dat de epidimie begin volgend jaar over is.' Pas dan kunnen de uitgestelde operaties worden uitgevoerd.Er zijn bij het UMCG geen kinderen overleden aan het virus. 'Wel maken we ons zorgen om kinderen die naast dit virus ook al long- of hartproblemen hebben. Die hebben meer moeite met herstel', zegt Verhagen.Het kinderziekenhuis heeft het niet vaker zo druk gehad. 'Ik ben ontzettend trots op mijn team dat we alle kinderen kunnen helpen. Ik heb heel veel respect voor de verpleegkundigen, want die hebben hele drukke dagen met veel overuren.'In onder meer het Martini Ziekenhuis liggen kinderen die niet levensbedreigend ziek zijn. Het ziekenhuis laat woensdagavond weten dat de kinderafdeling op dit moment niet vol is, maar dat het wel vol is geweest. Daarom zijn de afgelopen dagen kinderen ook naar omliggende ziekenhuizen doorverwezen, zoals het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en het Scheper Ziekenhuis in Emmen.