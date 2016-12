Donar boekt belangrijke zege in Lissabon

(Foto: RTV Noord)

Donar heeft goede zaken gedaan in de tweede wedstrijd van de tweede ronde in de FIBA Europe Cup. De Groningers wonnen in Lissabon met 94-82 van Benfica. Door deze overwinning staat de ploeg van coach Erik Braal voorlopig tweede in poule P.

Donar kwam in de Portugese hoofdstad geen moment in de problemen. Donar nam direct het initiatief en stond na het eerste kwart al met zes punten voor: 16-22. De voorsprong werd in het tweede kwart nog iets uitgebouwd: 38-46.



Basis in derde kwart

De basis voor de overwinning werd in het derde kwart gelegd. Donar liep verder uit en had na het derde kwart plotseling met 21 punten voor 51-72. Uiteindelijk werd het een ruime overwinning voor de Groningers.



Nu op naar Sofia

Het Russische BC Enisey gaat voorlopig aan de leiding in de poule na een duidelijke overwinning (92-71) op het Bulgaarse Lukoil Academic. Donar reist in de eerste week van het nieuwe jaar naar Sofia om het daar op te nemen tegen de Bulgaren. De nummers 1 en 2 van de poule gaan door naar de volgende ronde.

