Robben speelt maar één helft vanwege pijn aan kuit

(Foto: nos.nl)

Arjen Robben speelde woensdag in de topper van Bayern München tegen RB Leipzig alleen de eerste helft mee, omdat hij wat last had van zijn kuit. De Bedumer wilde, na overleg met de medische staf, geen risico nemen en daarom werd besloten tot een wissel.

Dat werd wat makkelijker gemaakt, doordat Bayern bij rust al met 3-0 leidde tegen de nummer twee.



Klaar voor tweede seizoenshelft

Robben werd vervangen door de Fransman Franck Ribéry. In de stand kwam geen verandering meer.



'Arjen Robben is straks klaar voor de tweede seizoenshelft', zei trainer Carlo Ancelotti. Hij maakte hiermee duidelijk dat het om een voorzorgsmaatregel ging.



Freiburg

Bayern hervat de competitie op vrijdag 20 januari met een uitwedstrijd tegen Freiburg.

Door: RTV Noord Correctie melden