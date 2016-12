Frank de Vries voorzitter Raad van Commissarissen van Huis voor de Sport Groningen

De Vries in zijn tijd als wethouder (Foto: Archief RTV Noord)

Voormalig wethouder van Groningen, Frank de Vries is de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Huis voor de Sport Groningen. De Vries volgt Philip Wagner op. Wagner blijft nog aan als commissaris tot de nog openstaande vacature binnen de RvC is ingevuld.

Frank de Vries is geen onbekende in de de Groningse sportwereld. Hij is jarenlang locoburgemeester en wethouder geweest van de gemeente Groningen, waarvan ook enkele jaren als wethouder sport.



Verder is hij bestuurslid van de stad-Groningse roeivereniging De Hunze. Daarnaast is De Vries lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Topsport Noord.



Onmisbare schakel

'Ik vind sport een uniek bindmiddel in onze samenleving en hou er niet alleen zelf van om te sporten, maar begeleid als coach/trainer ook jonge roeiers bij hun sportieve ambities. Huis voor de Sport Groningen vervult een belangrijke rol in de sportinfrastructuur in de provincie. Het is een onmisbare schakel voor de breedtesport', aldus De Vries.

