Raad Stad: dan maar zelf dokken voor bed-bad-brood

Afgewezen asielzoekers blijven welkom in de bed-bad-broodvoorziening in de stad Groningen.

Een meerderheid van de gemeenteraad zal begin volgend jaar stemmen voor het plan van het college om de kosten voorlopig zelf te dragen.Het onderkomen in het voormalige Formule 1-hotel aan de Helsinkiweg blijft dan in elk geval tot augustus volgend jaar open. De gemeente hoopt dat er tegen die tijd meer duidelijkheid is over wat het Rijk na de verkiezingen in maart wil met de voorziening.Onlangs besloot staatssecretaris Dijkhoff de financiering van de bed-bad-brood-opvang stop te zetten. Hij wil dat er acht grote centra komen in het land waarin afgewezen asielzoekers worden opgevangen. Het overleg hierover met gemeenten liep stuk, omdat kleine gemeenten de mogelijkheid willen behouden ook aan opvang te doen.Groningen steekt straks zo'n twee miljoen euro in het instandhouden van de opvang. Wel zijn er wat vragen over de potjes waar de gemeente uit put. Fractievoorzitter Carine Bloemhoff: 'De PvdA wil wel harde garanties dat het niet ten koste gaat van andere kwetsbare doelgroepen in de stad.' Ook de SP vindt het onacceptabel als andere zorgbehoevenden de dupe zouden worden.Wethouder Ton Schroor benadrukt dat de gekozen 'zorg'-potjes maar tijdelijk zijn. Bovendien gaat het om geld dat over was. Verder zijn andere gemeenten in het Noorden volgens hem bereid mee te betalen, mocht het zo zijn dat het rijk de financiering echt niet meer overneemt.Collegepartij VVD is tegen het voorlopig voortzetten van de voorziening op kosten van de gemeente. 'We moeten zoeken naar andere oplossingen,' aldus fractievoorzitter Sabine Koebrugge.