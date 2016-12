Onderzoek naar brandstichtende kasteelheer gestaakt

De Franse politie en een speciale eenheid staken de zoektocht naar de kasteelheer Akkie van Ramshorst, die ervan verdacht wordt woensdagochtend om 6.00 uur zijn kasteel in de brand te hebben gezet.

Volgens de Franse krant Le Dauphine is Van Ramshorst nog steeds niet gevonden. De politie zet de zoektocht en het onderzoek morgen voort.Akkie van Ramshorst, eigenaar van vakantieverblijf La Tour in de Franse Ardèche, zou naast de brandstichting ook de brandweer hebben beschoten. Van het kasteel lijkt niet veel meer over: het dak van het kasteel van het 500 m2 grote gebouw is volledig ingestort.Van Ramshorst, die jaren in Groningen woonde, heeft naar verluid een gevangenisstraf van veertien maanden cel boven zijn hoofd hangen, omdat hij in 2015 de auto van zijn ex-vriendin in lichterlaaie zette.De hoteleigenaar kwam al vaker in opspraak. Zo kreeg hij al gevangenisstraffen voor bedreigen van zijn ex-vriendin, brandstichting en het niet voldoen aan de veiligheidseisen van zijn vakantieverblijf. Ook zou hij de belasting hebben ontdoken en zijn personeel zwart hebben betaald.