Abbingh en Brouwer grijpen naast 'Sportploeg van het Jaar'

De Groningse handbalster Lois Abbingh en de beachvolleyballer Alexander Brouwer maken allebei geen deel uit van de Sportploeg van het Jaar 2016.

Op het woensdagavond gehouden Sportgala van het NOC*NSF moesten hun teams de Nederlandse Olympische roeisters voor zich dulden. Die ging er met de eer vandoor.Brouwer pakte afgelopen zomer in Rio de Janeiro samen met Robert Meeuwsen de eerste Nederlandse beachvolleybal-medaille (brons) ooit op de Olympische Spelen. Het duo werd in 2013 al eens verkozen tot Sportploeg van het Jaar, na het winnen van de wereldtitel.Lois Abbingh werd met de Nederlandse handbaldames vierde tijdens de Spelen. Nooit eerder deed een Nederlands handbalteam mee aan de Olympische Spelen. Daarnaast telt de zilveren WK-medaille, die de ploeg in december 2015 won, mee voor de verkiezing. Max Verstappen werd op het Sportgala uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. Turnster Sanne Wevers werd Sportvrouw van het Jaar.