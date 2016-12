Twij hoan'n in ain hok kiek'n positief terug

(Foto: Jeroen Berkenbosch)

Henk de Haan en Peter de Haan kijken positief terug op hun gezamenlijk optreden. De voorstelling 'Twij hoan'n in ain hok' was woensdagavond te zien in Cultuurhuis De Klinker in Winschoten en dinsdagavond in de Molenberg in Delfzijl.

De heren traden niet alleen solo, maar ook samen op. De ene vertelde over zijn voetbalcarriëre en de ander over zijn jeugd op 't Hoogeland. Al na de eerste grap heeft ex-voetballer Henk de Haan de lachers op zijn hand. Grappige anekdotes worden afgewisseld met liedjes van Peter de Haan. Bekend van Pé en Rinus.



Tevreden

'Het ging hartstikke schier. Ik heb enorm genoten. Het publiek reageerde enthousiast', vertelt Henk de Haan na afloop. De andere Haan kijkt ook tevreden terug: 'Het viel mij echt niet tegen. Ik vond het echt mooi'.

Door: RTV Noord Correctie melden