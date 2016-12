Wedstrijd: maak Oosterparkwijk geschikt voor ouderen

Groninge (Foto: Jaap Elevelt / Groningen in Beeld)

Hoe zorg je ervoor dat ouderen in de Oosterparkwijk in Groningen er zo prettig mogelijk kunnen wonen?

Over die vraag buigen architecten en andere creatievelingen zich. Ze doen mee aan de landelijke prijsvraag Who Cares, die is uitgeschreven door de Rijksbouwmeester.



Nieuwe woonvormen

Aanleiding is het gegeven dat ouderen steeds langer zelfstandig wonen. Woonwijken zouden daar beter geschikt voor gemaakt moeten worden. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld nieuwe woonvormen verzinnen, straten anders inrichten of ontmoetingsplekken toevoegen.



Voor- en naoorlogs

Rotterdam, Almere, Sittard-Geleen en Groningen hebben ieder een wijk aangemeld waarvoor de deelnemers plannen kunnen verzinnen. De gemeente Groningen kiest voor de Oosterparkwijk. 'Het is een voor-en naoorlogse wijk met een diverse bevolking. Het is ook echt een buurt waarin mensen nog sterk bij elkaar betrokken zijn.'



Veranderingen

Bijkomend voordeel is volgens de wethouder dat er in de wijk veel gaat veranderen met bijvoorbeeld de bouw van een school en nieuwe woningen. Deelnemers aan de prijsvraag kunnen die veranderingen mooi meenemen.



Ze kunnen een plan maken voor één van de ingezonden wijken. Per locatie kiest de jury vijf deelnemers die hun plannen in de tweede ronde verder uitwerken. Uiteindelijk komt er per wijk een winnaar uit de bus. Inzenden kan tot 14 maart 2017.

