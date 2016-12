Robben gaat verlengen bij Bayern

Arjen Robben zet volgende maand zijn handtekening onder een nieuw contract bij Bayern München. Dat verwacht Karl-Heinz Rummenigge, voorzitter van de kampioen van Duitsland.

'Ik denk dat we de overeenkomst in januari kunnen melden', zei hij na de zege van Bayern München woensdag op RB Leipzig (3-0). 'Ik ben zeer optimistisch. Beide partijen willen met elkaar verder, dat is een goede uitgangspositie.'De 32-jarige Bedumer staat sinds 2009 onder contract bij de trotse koploper van de Bundesliga. Hij viel tegen RB Leipzig uit met een lichte kuitblessure.